Can Kırıkları 2. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Geçmişteki kabus tekrar hortladı! (Can Kırıkları 1. ilk bölüm izle)

Can Kırıkları 1. ilk bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan ilk bölümde; Cihan Karadağ'ın evindeki partide çocukların öğretmeni balkondan aşağıya düşerek ölür. Komiser Leyla olayı görev yaptığı Trabzon'da arkadaşlarının verdiği veda partisinde öğrenir ve acele ile İstanbul'a yola çıkar. Peki Can Kırıkları ilk bölümde başka neler yaşandı? Can Kırıkları 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz..

Can Kırıkları ATV'de bu akşam başladı. Oyuncu kadrosunda Hande Doğandemir, Seçin Özdemir, Funda Eryiğit ve Alican Yücesoy gibi isimlerin bulunduğu Can Kırıkları ilk bölümde; Leyla ve Zeynep yıllar sonra iki polis olarak bir araya gelirler. Geçmişte yaşadıkları kötü bir olayın etkisi hala üzerlerindedir. Cihan Karadağ en kötü kabuslarıdır ve kabus geri dönmüştür… Peki Can Kırıkları 2. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Haberimizden Can Kırıkları 1. İlk bölüm özetini okuyabilirsiniz…

CAN KIRIKLARI 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Can Kırıkları 2. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

CAN KIRIKLARI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

CAN KIRIKLARI İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 1. İLK BÖLÜM ÖZETİ:

Polis Leyla’nın tayini İstanbul’a çıkmıştır. Öğretmen Pınar çocuklarına ders verdiği evde düzenlenen bir partide balkondan aşağı düşer. Olayın vuku bulduğu yer Cihan’ın evidir. Leyla arkadaşlarının kendisi için verdiği veda partisinde olayı televizyondan duyar. O gece İstanbul’a doğru yola çıkar. Yaşanan olayın ardından Pınar öğretmenin kardeşi kaçar. Cihan Karadağ, kaçan kızın derhal bulunmasını ister.

Olay yerine gelen polislerden Zeynep, olayla ilgili bilgileri aldığında evin Cihan Karadağ’a ait olduğunu öğrenince canı sıkılır. Geçmişten bir kabus tekrar anılarında canlanmıştır. Zeynep ve Leyla’nın öğrenci olduğu yıllarda gece yurda döndükleri sırada bindikleri minibüs onları kaçırır. Minibüsün şoförü ve arkadaşı tecavüze kalkışırlar imdat çığlıklarına bu sırada oradan geçmekte olan bir araba durur ve yardım eder. Saldırganları etkisiz hale getirir ve minibüsü ateşe verir.

LEYLA GEÇMİŞİN HESABINI SORMAYA GELİYOR

Zeynep ve Leyla’yı yurtlarına bırakır. Bu sırada kimliğini açıklar. Onlara yardım eden Cihan Karadağ’dır. Aradan yıllar geçmiş ve Leyla İstanbul yolunda iken şunları söyler: “Geliyorum Cihan. Benden çaldıklarının hesabını sormaya geliyorum”

Bu arada Cihan Karadağ’ın adamları, olayın ardından kaçan Pıar öğretmenin kız kardeşini her yerde aramaktadırlar. Bu arada Başkomiser Aslan evinden çıktığı sırada Cihan Karadağ’ın adamları onu takip ederler. Onu bir mahallede sıkıştırırlar ancak beklenmedik birşeyler olur. Mahallenin gençleri takip edenlerin etrafını sararlar. Dayak yiyeceklerini anlayınca oradan kaçarlar.

ASLAN LEYLA’YI YAKALIYOR

İstanbula dönen Leyla, Cihan Karadağ’ın evine gizlice girer. Olay yerini incelerken Aslan’a yakalanır. Aslan kim olduğunu ve orada ne işi olduğunu sorar ama Leyla geçiştirir. Aslan onun Cihan Karadağ adına çalıştığını zanneder. Birlikte karakola ifadesini almaya götürür. Bu sırada olayın gerçek yüzü ortaya çıkar. Trabzon’dan İstanbul’a tayin olan Leyla Akgün’dür. Aslan çok şaşırır. Bundan sonra ikisi aynı davanın peşine düşen iş arkadaşları olmuşlardır.

ZEYNEP DAVADAN ÇEKİLMEK İSTİYOR

Cihan Kardağ’ın evinde gerçekleşen olay ile ilgili brifing verilirken içeri Zeynep girer. Başkomiser ikisinin geçmişini bilmediğinden ikisini tanıştırır. Bu sırada Cihan Karadağ ve eşi ifadeye gelirler. Zeynep Aslan’a bu davada olmak istemediğini söyler. Aslan sebebini öğrenmeye çalışır ama Zeynep olmadığını söyler. Aslan Zeynep’in teklifini geri çevirir.

Cahan Karadağ ve avukatı sorgu odasına alınır. Ölen öğretmen Pınar ile ilişkisini sorar. Bu sırada Zeynep ve Leyla diğer odada sorguyu takip ederler. Leyla geçmişe döner ve Cihan ile ilgili anıları aklına gelir. Zeynep ve Cihan karşı karşıya gelmişlerdir.