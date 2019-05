Can Sipahi kimdir? Can Sipahi nereli ve kaç yaşında?

Can Sipahi, 1988 doğumludur. Televizyon ekranlarına ilk kez Ah Kalbim dizisi ile çıkan Can Sipahi hakkında merak edilenler haberimizde... Can Sipahi nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde, Şehzade Abdülkadir karakterini canlandıran Can Sipahi hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Can Sipahi kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

CAN SİPAHİ KİMDİR?

Can Sipahi, 20 Ocak 1988 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini Sabancı Üniversitesi Üretim Sistemleri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladıktan sonra; Bahçeşehir Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştır. 2009 yılında rol aldığı Ah Kalbim dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Can Sipahi; Aşk Yeniden, Güneşi Beklerken, İntikam, Yıldız Masalı ve Öğretmen Kemal dizilerinde rol alan Can Sipahi, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde Şehzade Abdülkadir karakterine hayat vermektedir. Can Sipahi, 1,78 metre boyunda, 73 kilo ve Kova burcudur.



Can Sipahi’nin rol aldığı diziler ve filmler:

2017 – Payitaht Abdülhamid (Şehzade Abdülkadir)(TV Dizisi)

2017 – Kötü Çocuk (Sinema Filmi)

2015 – Aşk Yeniden (Orhan) (TV Dizisi)

2014 – Çekmeköy Underground (Sinema Filmi)

2014 – Beni Sen Anlat (Sinema Filmi)

2013 – Güneşi Beklerken (Bora) (TV Dizisi)

2013 – İntikam (Barış) (TV Dizisi)

2011 – Yıldız Masalı (Umut) (TV Dizisi)

2010 – Öğretmen Kemal (Doruk) (TV Dizisi)

2009 – Ah Kalbim (Batu) (TV Dizisi)