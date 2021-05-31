Can Yaman ile Diletta Leotta Capri’de

Can Yaman’la yakın zamanda nikâh masasına oturması beklenen spiker Diletta Leotta Como Gölü’nde görüntülenmelerinin ardından soluğu İtalya’nın Capri sahillerinde aldı.

Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran aşıklar, keyifli pozlarını da Instagram hesaplarından paylaştı.

Diletta Leotta’nın tekneden denize atladığı kareler ise çok beğenildi.

Öte yandan geçen günlerde Diletta Leotta’nın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Yaman’ın kendisine aldığı tektaşı dikkat çekti. Yaman’ın, yüzük için 28 bin dolar (230 bin TL) ödediğine ilişkin iddialar İtalyan basınında yer aldı.

Can Yaman’ın geçen ocak ayında spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Kısa bir süre içinde sevgilisine evlenme teklifi eden Yaman, bir uçağın arkasına taktırdığı, “Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can…” yazılı İtalyanca sözleri Roma’da uçurtmuştu.

İkili geçen günlerde ortaya çıkan karelerin ardından aldatılma iddialarıyla gündeme gelmişti. İhanet iddialarına sebep olan Leotta’nın iş insanı Ryan Friedkin ile samimi pozlarının ise yeni olmadığı daha önce çekildiği açıklanmıştı.

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