Cansel Elçin’in ilk teklifini ciddiye almamış!

İş yoğunluğu ve pandemi nedeniyle tatil yapamadıklarını belirten Zeynep Tuğçe Bayat, “Balayı yapmadık. Cansel zaten yoğundu. İki günlük tatil yaptık” dedi. Cansel Elçin ise “Yakında dizi çalışmasına gireceğim. BKM'nin hazırladığı Sol Yanım dizisi. Korona da var bir yandan. Şimdilik balayını erteledik” diye konuştu.

Sürpriz bir kararla evliliğe imza atan ikili, evlilik teklifini anlattı. Deniz kenarında evlilik teklifinde bulunduğunu söyleyen Cansel Elçin, “Evlilik teklifi kendiliğinden gelişti. Sahil kenarında bir deniz kabuğu buldum. Onunla evlenme teklifi ettim. Daha önce etmiştim ama ciddiye almamıştı. Fransızca teklif etmiştim havalı olsun diye” şeklinde konuştu.

Ev ve mutfak işleri konusunda paylaşımcı olduklarını ifade eden Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, evli çiftlerinde birbirlerine yardımcı olması gerektiğini söyledi. “Ev işini kadın yapar” anlayışını doğru bulmadığını belirten Zeynep Tuğçe Bayat, “Evde işleri ikimizde yapıyoruz. Birlikte yaşayan insanların birbirine yardımcı olması lazım. Yemek vakit alan bir şey. Kim daha uygunsa o yapıyor. Yardım etmek gibi değil de ikimizin de görevi olarak görüyorum. Bir kadının aslı görevi yemek yapmak değil” diye konuştu.

Elçin ise, “Ben mutfakta elimden geleni yapıyorum. Bazen temizliği o yapıyor bazen ben yapıyorum. Kadın erkek her şeyi ortak yapıyoruz. Empati kurmak lazım. Sabahtan akşama kadar yatıp her şeyi kadının yapması doğru değil. İki tarafta birbirini idare etmeli” dedi.