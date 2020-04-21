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Cansu Dere’den Tuba Büyüküstün açıklaması
Cansu Dere’den Tuba Büyüküstün açıklaması
Ürdün'de yayın yapan bir internet sitesinin haberi, magazin dünyasını karıştırdı. Çıkan iddiaların ardından Cansu Dere'den açıklama geldi.
Magazin 21 Nisan 2020 - 15:27

Ürdün’de bir internet sitesi Cansu Dere’nin Ortadoğu’da büyük hayran kitlesine sahip olan Tuba Büyüküsün için ‘vücudu erkeğe benziyor’ dediğini iddia etti. Cansu Dere’nin konuyla ilgili olarak Tuba Büyüküstün’den özür dilediği de iddialar arasındaydı.

“ŞAŞIRDIM VE GERÇEKTEN ÇOK ÜZÜLDÜM”

Çıkan haberlerin ardından Dere, şunları söyledi: “Yurt dışında bir web  sitesine, hele de bir kadın meslektaşımla ilgili böyle bir açıklama yaptığıma inanılmasına, bu asılsız iddianın yayılmasına şaşırdım ve gerçekten çok üzüldüm”

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Son güncelleme: 16:01 - 21.04.2020
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