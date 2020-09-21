Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil’in oğlu Marsel suda doğmuş

Temmuz ayında oğlu Marsel’i dünyaya getiren Cansu Tosun'un suda doğum yaptığı ortaya çıktı. Eşi Erkan Kolçak Köstendil ile doğum havuzuna giren Cansu Tosun'un o anlarını doktoru Yusuf Olgaç Instagram'da paylaştı.

14 Temmuz’da oğlu Marsel’i dünyaya getiren oyuncu Cansu Tosun’un suda doğum yaptığı ortaya çıktı. Eşi Erkan Kolçak Köstendil ile doğum havuzuna giren Cansu Tosun’un o anlarını doktoru Yusuf Olgaç Instagram’da paylaştı.

Dr. Olgaç, 41 hafta geçmesine rağmen gelmek bilmeyen Marsel bebeğin havuzda doğumunun saatler sürdüğünü yazdı.

Dr. Olgaç, çiftin bebeklerine kavuştuğu anın fotoğrafını koyup altına şöyle yazdı:

* Marsel’in doğumu için Hollanda’yı seçmişlerdi aslında. Ama Covid-19 salgını sınırları kapatınca hayallerindeki kavuşma için yeni bir plan yapmaları gerekmiş. Ve sonrasında doğuma haftalar kala biz tanıştık.

* İlk muayenede durum değerlendirmesi şöyleydi: Hayallerindeki doğum ülkesi Hollanda. Sezaryen oranı yüzde 10’un altında. Ebe-doula desteğinin, suda hatta evde doğal doğumun yaygın olduğu bir memleket. Ama onlar sezaryen oranının yüzde 80 olduğu bir şehirde doğum yapmak zorunda kalmışlardı. Üstelik suda doğum imkanı yok denecek kadar azdı.

* Hayallerindeki buluşma için onlara İstanbul’da küçük bir Hollanda yaratmak üzere birlikte yola çıkmaya karar verdik o gün.

* Bizi 41 hafta bekleten Marsel havuzda da bekletmeye devam etti. Ama Cansu Tosun’un dayanıklılığı, Erkan Kolçak Köstendil’in her daim desteği ve ekibe olan güven ile teslimiyetleri Marsel’i onlara sağlıkla getirdi. Marsel’in de hakkını verelim.

* Marsel’in de hakkını verelim. 41. haftada saatler süren bir yolculuğun sonunda boynunda 3 tur kordon ile hiç geri adım atmadan doğdu. Nst takiplerinde ‘Ben iyiyim geliyorum. Siz kendi işinize bakın’ dedi adeta.

* Erkan çok başarılı bir oyuncu. Ama Marsel’i gördüğü an havuzda o saf gözyaşlarını akıtırken hiç de rol yapmıyordu bana göre. Sanırım bundan sonra filmlerinde mutluluk gözyaşları dökmesi gerekirse o anları hatırlaması yeterli olacak.