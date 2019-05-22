“Cansız Zeynep’i öldürecek!” Çarpışma 23. yeni bölüm fragmanı yayında!

Çarpışma 23. yeni bölüm fragmanı bugün ekrana geldi. Yayınlanan yeni fragmanda; Cemre, Zeynep'in parmağındaki yüzüğün ne olduğunu soruyor. Zeynep ise Kadir ile evleneceklerini açıklıyor. Mendil satan bir çocuğun eline verdiği mermininin üzerinde Zeynep yazdığını gören Veli, Kadir'i telefonla arayarak Cansız'ın Zeynep'i öldüreceğini haber veriyor... İşte Çarpışma 23. yeni bölüm fragmanı...

ÇARPIŞMA 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 22. SON BÖLÜM ÖZETİ…

Kadir, Haydar ve ekibi ile Cansız ve adamları arasında büyük bir çatışma yaşanıyor. Bu sırada Kadir'i gizlice takip eden Veli bir binanın çatısına çıkarak silahını kurar. Cansız'ı öldürmek için silahını ateşler ancak Cansız bu ölüm çemberinden de kaçmayı başarır.

KADİR CANSIZ'IN BABASI OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR

Kadir, önemli bir istihbarat bilgisiyle Cansız'ın birlikte çalıştığı iki adamını takibe alır. Kadir ve Cansız birbirlerine karşılıklı olarak oyunlar kurarken, Kadir sonunda aklını kurcalayan büyük soru işaretinin cevabını bulur. Cansız'ın babası olduğunu öğrenen Kadir onunla tekrar karşı karşıya gelir ve aralarında büyük bir yüzleşme yaşanır.

DEMİR İNTİKAM PEŞİNDE!

Yaşanan son olaylardan sonra her şeyini kaybeden Demir, Cemre'den intikam almak için Meral'den yardım ister. Ancak Meral Demir'in niyetini anlar ve onun oyununa gelmez. Demir'in teklifini Kerem'e anlatır. Demir geri dönüşü olmayan bir yola girmiştir silah zoruyla Cemre'yi alıkoyar.

KADİR'İN ANNE ACISI!

Kadir, Cansız'ı alt ettiğini düşündüğü sırada Cansız'ın adamı annesi Asiye'nin başına silah dayamış şekilde yanlarına gelir. Kadir, annesine dokunulmaması şartı ile silahını bırakır. Veli'den de Cansız'ı öldürmemesi konusunda söz alır. Ancak Cansız sözünü tutmaz ve Asiye'yi Kadir'in gözleri önünde öldürür. Kadir annesinin ölümüyle şoke olurken büyük bir acı daha yaşar.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜM İZLE

ZEYNEP DE CANSIZ'IN ELİNDE

Kadir annesinin ölümünden sonra bir şok daha yaşar. Cansız Asiye ile birlikte Zeynep'i de kaçırmıştır. Zeynep Cansız'ın sözlerinden ölüm tehdidi altında olduğunu hisseder.

KADİR'E ZEYNEP'İ BULMASI İÇİN 24 SAAT SÜRE

Zeynep, Cansız'ın adamları tarafından onun yanına getirilir. Cansız, Zeynep'e “şimdi seni sevenlerin fedakarlık yapma vakti geldi. 24 saatin var. Acaba sen ölürsen hangisi yaşar. Yani hangisi seni daha çok seviyormuş öğrenelim” diyor. Bu arada Cansız Kadir'i de arar. Zeynep'i kurtarabilmesi için 24 saat olduğunu VE bu zaman zarfında Zeynep'i bulamazsa sevdiği kadının paramparça olacağını söyler. Ardından da Kadir'e “Tarih babalarla oğulların nefreti ile dolu. Bakalım hangimizin ki kazanacak Yusuf” der.