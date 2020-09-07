Cem Yılmaz, sevgilisi Serenay Sarıkaya’yı evinde ziyaret etti

Serenay Sarıkaya ile komedyen sevgilisi Cem Yılmaz'ın aşkı doludizgin devam ediyor. Yılmaz, sevgilisi Sarıkaya'yı evinde ziyaret etti. Ünlü komedyen bir dönem ortaya çıkan ayrılık iddialarını ise "Atıyorsun öyle bir şey yok diyerek yalanladı"

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla uzun süredir konuşulan Serenay Sarıkaya, zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımları ile takipçileriyle etkileşim haline giriyor. Yan yana poz vermekten kaçınan ikiliden Cem Yılmaz önceki gün basın mensupları tarafından objektiflere yansıdı.

ÖZEL ZİYARET

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz devam ediyor. Bodrum'daki aşk tatilinin ardından çift İstanbul'a döndü. Gözlerden uzak bir ilişki yaşamaya çalışan Cem Yılmaz, önceki gün sevgilisi Serenay Sarıkaya’nın evine girerken objektiflere yansıdı.

AYRILIK İDDİALARINI YALANLADI



Yılmaz, ayrılık soruları sorulması üzerine, “Atıyorsun öyle bir şey yok” diyerek konuyu kapadı. Ünlü komedyenin basın mensuplarını karşısında görünce gergin tavırlar sergilemesi dikkat çekti.