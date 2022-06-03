Cem Yılmaz yeni bir sektöre daha atılıyor

'Erşan Kuneri' dizisinin hem senaryosunu yazan hem başrolünü oynayan hem de yönetmenliğini yapan komedyen Cem Yılmaz, yeni filmi için hazırlıklara başladı. Sosyal medya hesabından müzik stüdyosundan bir video yayınlayan Yılmaz "Yeni filmin müziklerini de ben yapacağım" dedi.

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Cem Yılmaz’ın yeni dizisi ‘Erşan Kuneri’ geçen ay Netflix’te izleyiciyle buluştu. Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak’la başrolü paylaşan Yılmaz, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak hem hakkındaki eleştirilere cevap verdi hem de yeni işini duyurdu.

“YENİ YAPACAĞIM FİLMİN MÜZİKLERİNİ DE YAPACAĞIM”

Yılmaz, paylaşımında “Bazı eleştiriler geliyor. ‘Senaryoyu tek başına yazıyorsun, sen oynuyorsun, bir de filmi yöneteyim sevdası’ falan. Bu eleştirileri çok olumlu buluyorum. Şimdi yeni yapacağım filmde müzikleri de ben yapacağım” dedi.

Komedyen, videonun devamında üzerinde çalıştığı müziği de takipçileriyle paylaştı.

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