Cem Yılmaz’dan SMA hastası Mert bebeğin kampanyasına büyük destek

Oyuncular ve sosyal medya fenomenleri SMA hastası bebeklerin tedavileri için gerekli paraları toplamak için harekete geçti. Instagram’dan peş peşe canlı yayın yapan ünlü isimler, hayranlarından ve yayına katılan sanat camiasının sevilen isimlerinden bağış topluyor.

CEM YILMAZ’DAN ALKIŞ TOPLAYAN BAĞIŞ

Bu yayınlardan birini de youtuber İrem Güzey ve teknik direktör Mustafa Denizli’nin kızı Selin Denizli Burnaz yaptı. İki sevilen ismin canlı yayınına konuk olan Cem Yılmaz ise 1,5 yaşındaki SMA hastası Mert Adrian’ın tedavisi için 100 bin TL bağış yaptı.

TEDAVİSİ İÇİN 2,4 MİLYON DOLARA İHTİYAÇ VAR

Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası olan 1,5 yaşındaki Mert Adrian’ın sağlığına kavuşabilmesi için 2,4 milyon dolarlık Zolgensma isimli gen tedavisine başlanması gerekiyor.

1 MİLYON TL TOPLAMIŞLARDI

İrem Güzey, önceki akşam da yine SMA hastası Mert Adrian için Fatih terim, Kaan Sekban, Buse Terim, Merve Terim, Pınar Sabancı, Sebile Ölmez, Dilara Koçak ve Melis İlkkılıç ile canlı yayın yapmış ve bir gecede 1 milyon TL toplamıştı.