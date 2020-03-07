Cemal Can Canseven kimdir? Survivor Cemal Can kaç yaşında, nereli?

Youtube ve sosyal medya üzerinden çektiği videolarla fenomen olan Danla Bilic’in yakın arkadaşı olan isim internet dünyasında fazlasıyla tanınıyor. İşte Cemal Can Canseven hakkında merak edilenler…

Bu sezon Survivor gönüllüler takımında yarışan isimlerden olan Cemal Can Canseven’in hayatına dair birçok detay merak ediliyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Cemal Can Canseven, tanıtımda kullandığı “Herkes çok konuşuyor, icraat önemli” açıklamasıyla yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden olacağının sinyallerini vermişti. Peki Survivor Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında, nereli?

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 24 yaşında, İzmir doğumludur. Annesi rize, babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi.

İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı.

Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.