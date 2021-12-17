Cemre Kemer’den tepkilere yanıt: Bazı konular hassastır

Geçen günlerde trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden ve kendisi de yaralanan şarkıcı Gülçin Ergül, acısını yaşarken eski dostu Cemre Kemer'in paylaşımları tepki çekti. Gelen eleştirilerin ardından Kemer, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Gülçin Ergül ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, Balıkesir’de trafik kazası geçirmişti. Kazada Ergül yaralanırken, Lafçı ise yaşamını yitirmişti.

Bir dönem aralarında Gülçin Ergül’ün de bulunduğu Hepsi grubunun üyeleri arasında yer alan Cemre Kemer’in arkadaşının başına gelenlerden sonra yaptığı paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu.

Tepkiler sonrası Cemre Kemer, tatil pozuna, “Bazı konular hassastır, sosyal medyada değil gerçek hayatta paylaşmak gerekir” notunu düştü.

Daha sonra konuyla ilgili bir paylaşımda daha bulunan Kemer, şu ifadeleri kullandı:

“Bıktım ya bu klavye delikanlılığından! Bunun gibilere toplu cevap olsun; siz bir yakınınızın başına korkunç, ağır bir iş gelince Instagram’dan mı taziyelerinizi iletiyorsunuz, emoji mi atıyorsunuz, GIF mi yolluyorsunuz? Beyniniz nerede sizin?”

“SEN BENİM MELEĞİMSİN”

Öte yandan acı olay sonrası Instagram’dan sevgilisinin fotoğrafını yayınlayan Gülçin Ergül, Lafçı’ya “Sen benim meleğimsin… Hep öyleydin aşkım…” sözleriyle veda etmişti.

“ANORMALLİK YOK” DEMİŞTİ

Gülçin Ergül daha önce yaptığı bir açıklamada, eski grup üyesi arkadaşı Cemre Kemer’in evlendiğini sosyal medyadan öğrendiğini belirterek, “Ben de herkes gibi Instagram’dan öğrendim evlendiğini, haberim yoktu. Tebrik ettim, hemen altına yorum yazdım. Sonsuza dek mutlu olmasını diliyorum. Öyle bir davet dileğim olmadı, zaten eskisi gibi yakın olmadığımız için bunda bir anormallik yok. Kırgınlık yok, biz artık barıştık” demişti.

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