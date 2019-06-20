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Cenk Küpeli kimdir? Cenk Küpeli nereli ve kaç yaşında?
Cenk Küpeli kimdir? Cenk Küpeli nereli ve kaç yaşında?
Cenk Küpeli kimdir? sorusu magazin gündemini yakından takip edenler tarafından araştırma konusu oldu. 1985 yılında Ankara'da doğan Cenk Küpeli, Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. İşte Cenk Küpeli'nin hakkında merak edilenler...
Magazin 20 Haziran 2019 - 15:36

Magazinseverler Cenk Küpeli’nin hayatını merak ediyor. Peki Cenk Küpeli kimdir? Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Cenk Küpeli, New York City Üniversitesi’nde İşletme yüksek lisansını tamamladı. İşte Cenk Küpeli’nin hayatı…

CENK KÜPELİ KİMDİR?

Cenk Küpeli 1985 yılında Ankara’da doğdu. Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Cenk Küpeli, New York City Üniversitesi’nde İşletme yüksek lisansını tamamladı. Tav Holding’de başladığı kariyerini Doğa Grup Genel Müdürü olarak sürdürdü. Eski milli basketbolculardan Cenk Küpeli, aynı zamanda Beşiktaş Kongre üyeliği ve Şişli Meslek Yüksek Okulu Mütevelli Heyeti üyesi olarak da görev yapıyor.

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