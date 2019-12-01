Ceyda Ateş: Kocamın Amerika’da olması sorun değil

Eşi Buğra Toplusoy’un Amerika’da yaşamasından dolayı birbirlerinden uzak kaldıkları için zorlandığı ama kariyeri için Türkiye’de kalması gerektiği iddia edilmişti. Ceyda Ateş önceki gün Arnavutköy’deydi. Öz kardeşim dediği Burak Can ile yemek yiyen oyuncu, “Burak’la uzun yıllar oldu ama hiç ayrılmadık. O benim kardeşim” dedi.

Dizinin geri dönüşleri çok iyi diyen Ateş, muhabirlerin ‘eşinizin Amerika’da olması sizi çok zorluyormuş’ sözlerine ise; “Yok zorlanmıyorum. Biz bir şekilde yolunu buluyoruz. Geçtiğimiz günlerde işlerinden fırsat bulup Buğra gelmişti. Şimdi yılbaşı iznimiz var 20 gün orada olacağım. Bu şekilde bir sorun olmuyor” diyerek şaşırttı.