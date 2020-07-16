Ceyda Düvenci: Kendime baktım ve bunlar geçti içimden

Oyuncu Ceyda Düvenci, zaman zaman takipçileriyle dertleşmek için kullandığı sosyal medya hesabını bu defa şükür ve teşekkür dolu bir metinle süsledi.

Meslektaşı Bülent Şakrak ile mutlu bir evlilik sürdüren Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan bir isim… Özellikle salgın döneminde yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin duygularına tercüman olan Düvenci normalleşme süreciyle birlikte ailece bir tatile çıktı.

Birlikte yaptıkları tatil süresince çok sayıda paylaşıma imza atan Düvenci hesabından yaptığı son paylaşımda bu defa kendisini mutlu eden konulara dair bir şükür paylaşımında bulundu.

İşte Ceyda Düvenci’nin o satırları:

*Fotoğrafıma baktım dakikalarca… gözlerime baktım uzun uzun… bu günüme teşekkür ve şükür doluyum… biraz yorgunum evet ama pandemiden sebep yorgun olmayan ebeveyn yok bence

* Diyeceğim şudur ki; beni bugüne getiren tüm hatalarıma ve doğrularıma, kocama duyduğum sonsuz aşka, tutkuya ve güvene, hayata duyduğum heyecanlarıma, evlatlarıma duyduğum sevgiye, mesleğime, dostlarıma, kitaplarıma, öğrendiklerime ve öğrenmeye duyduğum bitmek bilmez isteğime, yuvama olan düşkünlüğüme, hayallerime, ürettiğim ve paylaşabildiğim her şeye, sağlıkla aldığım her nefese şükür ve teşekkür… öyle işte, kendime baktım ve bunlar geçti içimden…