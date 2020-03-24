Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Ceyda Düvenci’nin ‘şükür’ yolculuğu
Ceyda Düvenci’nin ‘şükür’ yolculuğu
Oyuncu Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından paylaştığı satırlarla takipçilerini bir 'şükür' yolculuğuna davet etti.
Magazin 24 Mart 2020 - 09:07

Sosyal medya hesabını son derece aktif olarak kullanan isimlerden olan Ceyda Düvenci, yaptığı son paylaşımında takipçilerini 90 gün sürecek  bir şükür yolculuğuna davet etti. Çeşitli görevlerle sürecek olan yolculuk konusunda Ceyda Düvenci şu satırları paylaştı:

Şükür etmemiz gereken zamanlardan geçiyoruz… zor zamanlarda kıymet daha da anlaşılır… hem şükür etmenin faydaları çok;
daha mutlu hissetmenizi sağlıyor,  akıl sağlığınızın daha iyi olmasını sağlıyor, beynimizde sahip olduğumuz güzelliklerin anı olarak güçlü kalmasını, unutulmamasını sağlıyor, ilişkilerinizi kuvvetlendiriyor, geceleri daha iyi uyumanızı sağlıyor empati gücünüzü geliştiriyor,dayanıklılığınızı güçlendiriyor,  benlik saygınızı güçlendiriyor,  trajik ve zor zamanlar insanın sahip olduklarını fark edip şükür etmesine daha fazla sebep olur.

Şükürlerinize odaklanmanız etrafınızda olan biten kötü gelişmelerden daha az etkilenmenizi sağlıyor….
işte tüm bu sebeplerden, kendim için bu yolculuğa başlamaya karar verdim ve sen de bana arkadaşlık etmek istersin diye düşündüm

Etiketler