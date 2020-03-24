Ceyda Düvenci’nin ‘şükür’ yolculuğu

Sosyal medya hesabını son derece aktif olarak kullanan isimlerden olan Ceyda Düvenci, yaptığı son paylaşımında takipçilerini 90 gün sürecek bir şükür yolculuğuna davet etti. Çeşitli görevlerle sürecek olan yolculuk konusunda Ceyda Düvenci şu satırları paylaştı:

Şükür etmemiz gereken zamanlardan geçiyoruz… zor zamanlarda kıymet daha da anlaşılır… hem şükür etmenin faydaları çok;

daha mutlu hissetmenizi sağlıyor, akıl sağlığınızın daha iyi olmasını sağlıyor, beynimizde sahip olduğumuz güzelliklerin anı olarak güçlü kalmasını, unutulmamasını sağlıyor, ilişkilerinizi kuvvetlendiriyor, geceleri daha iyi uyumanızı sağlıyor empati gücünüzü geliştiriyor,dayanıklılığınızı güçlendiriyor, benlik saygınızı güçlendiriyor, trajik ve zor zamanlar insanın sahip olduklarını fark edip şükür etmesine daha fazla sebep olur.

Şükürlerinize odaklanmanız etrafınızda olan biten kötü gelişmelerden daha az etkilenmenizi sağlıyor….

işte tüm bu sebeplerden, kendim için bu yolculuğa başlamaya karar verdim ve sen de bana arkadaşlık etmek istersin diye düşündüm