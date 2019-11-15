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Ceylan imaj değiştirdi, Kris Jenner’a benzetildi
Ceylan imaj değiştirdi, Kris Jenner’a benzetildi
Ceylan, yeni single çalışması Cennetim Ol için imajını değiştirdi. kısacık kestirdiği saçlarıyla albüm kapağında yer alan Ceylan'ı görenler, Kardashian ve Jenner kardeşlerin anneleri Kris Jenner'a benzetti...
Magazin 15 Kasım 2019 - 12:21

Ceylan, kendi müzik şirketi olan Ceylan Müzik etiketiyle piyasaya çıkardığı yeni sıngle çalışması ‘Cennetim Ol’ tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Ceylan

Söz ve müziği Ebru Elver'e ait olan, Caner Tepecik tarafından yapılan pop aranjesi ile dikkat çeken şarkı için yeni imajıyla kamera karşısına geçen Ceylan’ın son hali 64 yaşındaki Kris Jenner’a benzetildi.

Kris Jenner

Kısacık kestirdiği saçlarıyla, Kourtney, Khloe ve Kim Kardashian, Kylie ve Kendall Jenner’ın anneleri Kris’e benzetilen Ceylan’ın yeni stili beğeni topladı.

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