Ceylan imaj değiştirdi, Kris Jenner’a benzetildi

Ceylan, yeni single çalışması Cennetim Ol için imajını değiştirdi. kısacık kestirdiği saçlarıyla albüm kapağında yer alan Ceylan'ı görenler, Kardashian ve Jenner kardeşlerin anneleri Kris Jenner'a benzetti...

Ceylan, kendi müzik şirketi olan Ceylan Müzik etiketiyle piyasaya çıkardığı yeni sıngle çalışması ‘Cennetim Ol’ tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Söz ve müziği Ebru Elver'e ait olan, Caner Tepecik tarafından yapılan pop aranjesi ile dikkat çeken şarkı için yeni imajıyla kamera karşısına geçen Ceylan’ın son hali 64 yaşındaki Kris Jenner’a benzetildi.

Kısacık kestirdiği saçlarıyla, Kourtney, Khloe ve Kim Kardashian, Kylie ve Kendall Jenner’ın anneleri Kris’e benzetilen Ceylan’ın yeni stili beğeni topladı.