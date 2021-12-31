Ceylan’ın acı günü
Türkücü Ceylan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasını kaybettiğini açıkladı.
Türkücü Ceylan’ın babası Ahmet Avcı, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.
Ceylan, Instagram hesabından yaptığı açıklamada “Canımız babamızı kaybettik” dedi.
İKİ YIL ÖNCE DE YEĞENİNİ KAYBETMİŞTİ
Ceylan, 2019 yılında da yeğeni Nazlıcan Arkan’ı kaybetmişti. Pankreas iltihabı teşhisi konulan Arkan, tedavisi sürerken hastanede yaşamını yitirmişti.
Ceylan yaşadığı acıyı, “Analar varken, çocuklar ölmemeli. Biz ölecektik, oraya girecektik. Yavrum Nazlıcan…” sözleriyle ifade etmişti.