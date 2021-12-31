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Ceylan’ın acı günü

Türkücü Ceylan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasını kaybettiğini açıkladı.

Yayınlanma: 10:12 - 31 Aralık 2021 Güncellenme:
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Ceylan’ın acı günü

Türkücü Ceylan’ın babası Ahmet Avcı, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Ceylan, Instagram hesabından yaptığı açıklamada “Canımız babamızı kaybettik” dedi.

Ceylan’ın paylaşımı.

İKİ YIL ÖNCE DE YEĞENİNİ KAYBETMİŞTİ

Ceylan, 2019 yılında da yeğeni Nazlıcan Arkan’ı kaybetmişti. Pankreas iltihabı teşhisi konulan Arkan, tedavisi sürerken hastanede yaşamını yitirmişti.

Ceylan yaşadığı acıyı, “Analar varken, çocuklar ölmemeli. Biz ölecektik, oraya girecektik. Yavrum Nazlıcan…” sözleriyle ifade etmişti.