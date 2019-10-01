‘Ceza’nın Kıraç’a seslendiği video sosyal medyaya damga vurdu

Ünlü şarkıcı Kıraç, bir gazeteye verdiği röportajda, kadınlar hakkında tepki çeken açıklamalar yapmış ve “Şehirli kadın çocuk bakmayı geçtim, evde kahvaltı bile hazırlamıyor” gibi sözler sarf etmişti.

Bu sözlerden sonra kadınlar kadar erkekler de sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. Kimi “Hani şarkında olduğu gibi endamın yeter diyordun ne oldu” derken kimi de Kıraç’a tepkisini Ceza ile gösterdi…

Hatırlarsanız 2005 yılında Kıraç, TV8’de yayınlanan, Şafak Karaman’ın sunduğu Müzik Dergisi programına katılmış, orada rock’çılar hakkında ilginç açıklamalar yapmıştı. “Ne dediklerini ben hiç anlamıyorum, Türkçe’yi mahvediyorlar, ayrıca çok da dejenereler, bu adamlar kesin uyuşturucu kullanıyorlar, yoksa kelimeleri bu kadar hızlı, art arda söylemeleri imkansız” sözleriyle de rock’çıları karşısına almıştı.

Hatta Ceza, aynı yıl düzenlenen Rap in Rock İstanbul Festivali’nde Kıraç’a küfürlü rap bir şarkı söylemişti. İşte aradan geçen 14 yılın ardından bu küfürlü parça yeniden gündemde. Pek çok sosyal medya kullanıcı hesaplarında bu parçayı paylaşarak Kıraç’a tepkilerini gösteriyor…