Charlize Theron’un tercihi cevizli baklava

Charlize Theron, son filmindeki bir sahnede baklava gurmesi olarak kendisine sunulan baklavanın nerede yapıldığına ilişkin tahminde bulunuyordu. Şimdi Theron, baklava konusunda tartışmalı bir konuya da değindi. Ünlü oyuncu tercihinin cevizli baklavadan yana olduğunu söyleyerek, yıllardır tartışılan gerçek baklavanın fıstıklı mı ya da cevizli mi olup olmayacağı konusunu yine gündeme getirdi.

Başarılı oyuncu Charlize Theron, başrolünü oynadığı The Old Guard filmindeki baklava sahnesi hakkında konuştu. Habertürk’ün haberine göre Theron, konuya ilişkin şöyle konuştu:

* Daha önce baklava yedim tabii ki, hatta Türkiye’de çok vakit geçirdim. 20’li yaşlarımın sonu, 30’larımın başıydı. Sırtımda çantam, uzunca bir süre tatil yaptım Türkiye’de. Sanırım 5 hafta sürmüştü. Kapadokya’yı küçük köyleri dolaştım.

* Baklava, lokum hepsini çok seviyorum. Türkiye’deki tartışmaları biliyorum ama benim tercihim cevizli baklava. İkinci sınıf vatandaş gibiyim biliyorum ama çok fıstık seven biri değilim.

Charlize Theron, son filmi The Old Guard ile son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Filmde Theron’un baklava yediği sahne sosyal medyada oldukça ilgi çekti. Ünlü oyuncu baklava ile ilgili, “En iyisinin Gaziantep’te yapıldığını duydum” yazınca, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Theron’u şehre davet etti.