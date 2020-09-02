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Chloe Ferry fotoşopun ayarını kaçırdı! Apar topar silmek zorunda kaldı
Chloe Ferry fotoşopun ayarını kaçırdı! Apar topar silmek zorunda kaldı
İngiliz TV yıldızı Chloe Ferry, fotoşopun ayarını tutturamayınca alay konusu oldu. Takipçilerinin fark ettiği detay sonrası Ferry paylaşımı silmek zorunda kaldı.
Sozcu.com.tr
Magazin 2 Eylül 2020 - 10:17

İngiltere’de büyük bir izleyici kitlesi bulunan Geordie Shore programında üne kavuşan isimlerden Chloe Ferry, sosyal medyada yine baltayı taşa vurdu.

Yaptığı paylaşımlarda sık sık pot kıran 25 yaşındaki Ferry, yine bir fotoşop kazasına imza attı. Tatil için İspanya’nın Marbella bölgesinde bulunan Ferry, doğum gününü de burada kutladı.

Chloe Ferry.

Otel odasından bir fotoğraf paylaşan Ferry, ellerini beline koyduğu karede ince görünmek isteyince fotoşopun dozunu kaçırdı.

Chloe Ferry.

Ferry’nin arkasındaki duvar ve kapıdaki eğriliği fark eden sosyal medya kullanıcıları, ünlü yıldızı yorum yağmuruna tuttu. Kullanıcıların diline düşen Ferry, kısa süre sonra paylaşımını sildi.

Son güncelleme: 10:22 - 02.09.2020
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