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Chloe, Ortaç soyismini silmedi
Chloe, Ortaç soyismini silmedi
Serdar Ortaç ile flaş bir şekilde boşanan Chloe, Instagram'da ismini değiştirmedi.
Magazin 16 Ağustos 2019 - 16:59

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan’ın bir süredir ayrılacağı konuşuluyordu. Çift, her fırsatta bu iddiaları reddediyordu, ancak Serdar Ortaç flaş bir şekilde boşanma davası açtı ve çift boşandı. Boşanmalarının ardından açıklama yapan Serdar Ortaç, “Evliliğimizi yürütemedik” derken, Chloe ise “Severek evlendik severek boşandık” ifadelerini kullandı.

ANNESİ İLE TATİLE ÇIKTI

Boşanma sonrası büyük bir üzüntü yaşayan Chloe’nin en büyük destekçisi ise annesi Lucy Loughnan oldu. Yakın çevresine, “Annem ile tatile çıkıp kafamı dinleyeceğim” açıklaması yapan Chloe’nin Instagram hesabındaki ismini değiştirmemesi ise dikkatleri çekti. Chloe’nin soyismi sosyal medya hesabından hâlâ ‘Ortaç’ olarak gözüküyor.

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