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Chloe’den ‘Kabin ateşi’
Chloe’den ‘Kabin ateşi’
Eski eşi şarkıcı Serdar Ortaç üzerinden konuşulmaya devam eden Chloe Loughnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla özellikle erkek takipçilerini heyecanlandırdı.
Magazin 16 Ocak 2020 - 09:43

Serdar Ortaç’la yaşadığı evliliğin son dönemlerinde modellik işlerine geri dönen ve Instagram hesabından çok sayıda bikinili fotoğrafını paylaşan Chloe Loughnan, ayrıldıktan sonra pek fazla ortalarda görünmemeye başladı.

Şimdilerde sadece biten evliliği üzerinden haber olan Chloe, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla çekici fiziğini gözler önüne serdi. Üzerinde kısa bir şort ve göbeğini açıkta bırakan bir tişört ile çektiği selfieyi takipçileriyle paylaşan Chloe, bu kareye “Kabin ateşi” notunu düştü.

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