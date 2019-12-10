Çocuk 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çocuk 13. son bölüm izle

Çocuk dizisinin 13. son bölümü Star TV'de yayınlandı. Başrollerinde Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran ve Ceyda Ateş Toplusoy'un yer aldığı dizinin son bölümünde; Asiye’nin evlatlarıyla yaşadığı sınav onu büyük bir sona doğru götürecek. Çocuk 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çocuk 13. son bölüm izleme linki...

Çocuk dizisinin son bölümünde; Efe, gerçek anne babasının kim olduğunu öğrenmiştir. Bunun travmasıyla sessizliğe bürünürken, Akça, Hasan ve Ali Kemal çocuğun ne duyduğundan habersizdir. Efe'nin bu tepkisinin yaptıkları kavgadan ötürü olduğunu düşünürler.

ÇOCUK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çocuk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ÇOCUK FRAGMAN

ÇOCUK 13. SON BÖLÜM İZLE

Ali Kemal, Efe'yi alıp köşke dönerken Hasan oğlunun velayetini kaybetmekle karşı karşıya kalmıştır. Efe'yi Karasu ailesinden alabilecek tek kişi Akça'dır. Hasan ve Akça oğulları için birbirlerini affedip birlik olurken köşkte de işler karışmaya başlar…

Emine'nin verdiği ifadeyle Murat serbest kalmıştır. Asiye, oğluna kavuşacağını düşünürken son anda Murat'ın başına gelenler her şeyi alt üst eder. Necip, Hasan'ın yaptığı tehditle daha da öfkelenip Murat'ı tam çıkacağı anda bıçaklamıştır.

Murat, ölüm kalım savaşı verirken Ali Kemal'e başına gelenlerin sorumlusunun Hasan olduğunu söyler. Ali Kemal öfkeden deliye dönerken Asiye, Hasan'ın suçsuz olduğu konusunda ısrarcıdır. Asiye'nin Murat bu haldeyken Hasan'ın tarafında olması Ali Kemal'i öfkelendirir. Anne ve oğulun arası Hasan yüzünden gittikçe açılırken Murat'ın felç kaldığını öğrenirler.

Bu haberle dağılan Ali Kemal, Hasan'ı suçlar, o adam hayatlarına girdiği andan beri herkese zarar vermiştir. Kardeşini, Efe'yi… her şeyini kaybetmekle karşı karşıya kalan Ali Kemal'in gözü kararır… ilk defa kontrolünü kaybeder ve büyük bir hata yapar. Hasan'a zarar vermek için tamirhaneyi ateşe verir. Bu sırada içeride Akça, Efe ve Hasan'ın olduğundan habersizdir…

Bu yangın Asiye'yi Hasan'a daha da yaklaştırırken, Ali Kemal ve Murat annelerinin şirket hisselerini Hasan'a devretmemesi için bir karar vermek zorunda kalır. Asiye'nin evlatlarıyla yaşadığı sınav onu büyük bir sona doğru götürürken, Akça ve Efe arasında da büyük bir yüzleşme yaşanacaktır.