Corona virüsüne karşı koruduğu iddia edilen ürünü Seren Serengil savundu

Geçen günlerde Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Demet Şener gibi ünlü isimlerin üst üste tanıtımını yaptığı ve corona virüsüne karşı yüzde 89 koruduğunu iddia ettikleri bir ürünün savunmasını Seren Serengil yaptı. Serengil ürünü, "Ben her gün içiyorum, henüz ölmedim" şeklinde savunarak pes dedirtti.

Henüz birkaç gün önce piyasaya çıkan No-Attack adlı ürünü birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarında paylaşarak tanıtımını yapmaya başlamış, tanıtılan ürünün Tarım Bakanlığı’ndan onayı olup olmadığı ise belirsizliğini koruyordu.

Fakat ünlü isimlerin ısrarla “Corona virüse karşı etkili” ifadeleriyle tanıttıkları ürünün Tarım Bakanlığı’nın Onaylı Takviye Edici Gıdalar Lisesi’nde No-Attack adlı bu ürünün yer almadığı anlaşılınca olaylar büyüdü.

Ünlü isimler ürünü tanıttıkları videoları bir bir hesaplarından kaldırırken, ürünün resmi hesabı da Instagram üzerinden kapandığı görüldü. Bu da marka hakkındaki güvenilirliğin sorgulanmasına neden oldu.

Ancak No-Attack adlı ürünü tanıtanlardan biri olan Seren Serengil, ürünü her gün kullandığını ve sonuna kadar arkasında durduğunu gösteren bir açıklama yapma ihtiyacı hissetmiş. Serengil’in bir Instagram gönderisinde bir kullanıcıya cevap olarak yazdığı yorumda bahsettiklerinin ironi içermesi ise akıllarda soru işareti bıraktı.

“CORONA VİRÜSÜNE İYİ GELDİĞİNİ SÖYLEYEN İKİ SALAK YÜZÜNDEN BÖYLE OLDU”

Serengil, firmanın pazartesi günü açıklama yapacağını belirterek şu cümleleri kurdu:

* Corona virüsüne iyi geldiğini söyleyen iki salak yüzünden böyle gündem oldu. Ben böyle bir şey söylemedim, takviyenin içindekilerden bahsettim. Bu da bir suç değil. Bütün televizyonlarda reklamı dönüyor artı henüz satışta da değil.

* Ben her gün içiyorum henüz ölmedim gayet de iyiyim. Böyle bir haber çıkınca şirketten bakanlık iznini istedik. Pazartesi gereken açıklamayı yapacaklarını, bu dedikoduyu çıkaran kişilere tazminat davası açacaklarını söylediler.

* Pazartesi o izin gelmezse ben dava açarım başta, daha satışta yok yani kimse içmedi ama ben içiyorum bir haftadır. Herkesten çok hesabını ben sorarım.