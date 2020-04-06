Corona virüsüne yakalanan Esra Balamir, sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Sunucu Esra Balamir’in corona virüsü testi pozitif çıktı. 18 gündür evinde karantinada olan Balamir, bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan programa bağlanarak yaşadığı süreç hakkında izleyicilere bilgi verdi.

“HİÇ ÖKSÜRMEDİM”

Hastalığın belirtilerinden ve sonrasında yaşadıklarından bahseden Balamir, şunları söyledi: “Aslında kendimi grip zannettim, gripteki bulgular vardı. İki, üç gün öyle dolaştım arkadaşımın daha çok ateşi çıktı bana göre. Test yaptılar ‘iki güne çıkacak’ dediler. Arkadaşımın testi pozitif çıkınca ilçe sağlık ile iletişime geçtik bize geldiler, ‘evden çıkmayın’ dediler. Bizimle ilgileneceklerini söylediler, öyle de oldu. İlaçlarımız geldi. Ateşim çıktı ama hiç öksürmedim. Sadece ateşim ve burun tıkanıklığı vardı arada da baş ağrısı”

“PSİKOLOJİK DESTEK İÇİN BİLE ARADILAR”

“İlacı kapıya kadar getirdiler her gün arıyorlar. Psikolojik destek için bile aradılar, çok ilgililer. Negatif çıkana kadar devam edecekler. Bu ilaç beş günlük beş gün sonra tekrar test yapacaklar negatif çıkana kadar böyle devam edecek”

“İNSANLARIN RAHATLIĞINI ANLAYAMIYORUM”

18 gün boyunca hiç evden çıkmadık. Market işlerimiz oldu, dışarıdan bir kez pizza söyledim. Ben birkaç gün boyunca hiç belirtisini anlamadım. Taşıyıcı gibiymişim. Bu süreçte sokakta olsam belki binlerce insana yaymış olabilirdim. Benim hiç kimseyle bir diyaloğum yoktu. Eve kimseyi çağırmadım ama yine de geldi bizi buldu. İnsanların rahatlığını anlayamıyorum. Her sabah daha iyi uyanıyorum. Burnumda tıkanıklık vardı şimdi daha rahat nefes alıyorum. 2 gün sonra test yapıldığında negatif çıkacak diye ümit ediyorum.”