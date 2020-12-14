Coşkun Sabah: Hülya Avşar beni askerdeyken aldattı

Coşkun Sabah, Uçankuş’a yaptığı açıklamada bir dönem aşk yaşadığı Hülya Avşar hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Sabah, “Hülya ile birlikteyken askerlik zamanım geldi. Havaalanına Hülya beni ağlayarak yolcu etti. Sonra askerdeyken böyle bir haber okudum” ifadelerini kullandı.

Program sunucularının “Kesin doğru muydu?” sorusu üzerine Sabah, “Evet, evet doğru Tanju Çolak idi” dedi.

GÜNLERCE AĞLADI

Yıllar önce bu konuda açıklamalar yapan gazeteci Bilal Özcan da “Coşkun, Hülya’ya bir türlü ulaşamadı ve sonra gazeteyi gösterdim. ‘Hülya Avşar, genç bir iş insanıyla aşk yaşıyor’ diye haber vardı. Coşkun yıkıldı. Günlerce ağladı. Askerdeyken böyle bir şey yaşamıştı Coşkun Sabah. Çok ezildiğini hissetti. Hep onu teselli ediyordum” demişti.

Bilal Özcan, Hülya Avşar-Coşkun Sabah aşkının nasıl ortaya çıktığını ise şöyle anlatmıştı: “Önce ilişkinin dedikodusu çıktı, sonra itiraf ettiler. Beraberlikleri 10 ay sürdü. Belki daha da fazla sürmüş olabilir. Birbirlerini sevdiler. Bunu gazetecilere de açıkladılar. Ama demek ki Hülya Avşar, bir başka ilişkiye hazırlamış kendini, Coşkun askere gidince de ilişkisini kopartıp yeni ilişkiye başlamıştı.”