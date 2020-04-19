Cristiano Ronaldo: Güne başlamanın en iyi yolu

Futbolcu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda karantina günlerinin nasıl geçtiğine dair bir fikir vermiş oldu.

Juventus’ta forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Corona virüsü salgını etkisini göstermeye başladığı sıralarda kendisini Portekiz’deki evine kapatmış ve ailesiyle birlikte kendisini karantina altına almıştı.

Corona virüsünün Avrupa’da en yoğun şekilde hissedildiği İtalya’dan ayrılan ve hem kendisi hem de ailesini Portekiz’deki evinde karantinaya alan Cristiano Ronaldo, yaptığı sosyal medya paylaşımları ile günlerinin nasıl geçtiğini gösteriyor.

35 yaşındaki yıldız oyuncu, hesabından yaptığı son paylaşımda yatakta çocukları ve sevgilisi ile görünüyor… Ronaldo bu kareyi “Güne başlamanın en iyi yolu” notuyla paylaştı.