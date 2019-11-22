Çukur 3. sezon 10. bölüm fragman yayınlandı! Yamaç kendisini kimin kurtardığını arıyor

Çukur 3. sezon 10. yeni bölüm fragmanı Show TV ekranlarında yayınlandı. Efsun’un müdahalesiyle Yamaç ve Azer kapışmalarına kısa bir ara vermek zorunda kalırken Akın kendini eski müttefiklerine kabul ettirmenin bir yolunu arayacak. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili’nin yer aldığı Çukur'un yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki haberimizin içerisinde yer alıyor.

Çukur dizisinin 3. sezon 10. bölümü yayınlandı. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili’nin yer aldığı dizinin son bölümünde; Kendisini kimin kurtardığını arayan Yamaç'ın kafası Nehir'in mahalleye sürpriz ziyaretiyle iyice karışacak. Yeni bölümde neler olacak? Azer öldü mü? İşte Çukur dizisinin yeni bölümünden ilk fragman…

ÇUKUR 3. SEZON 10. BÖLÜM FRAGMAN



ÇUKUR 3. SEZON 9. BÖLÜM İZLE



ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aliço kendine gelip İdris'i sorunca bütün aile bir kez daha İdris'in yokluğuyla yüzleşmek zorunda kalacak. Ziya'dan öğrendikleriyle birlikte kafasındaki soru işaretleri artan Vartolu'nun, babasının katiline bir adım daha yaklaşmak için neler yapacağı merakla beklenecek.

Çukurlular mahalleye yapılacak bir saldırıya hazırken bu kez hiç beklemedikleri bir yerden vurulunca harekete geçecek ve karşılarında sürpriz bir isim bulacaklar.