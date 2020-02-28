Çukur 3.sezon 23.bölüm fragmanı yayınlandı! Cumali, Çağatay’ın karşısında!

Çukur'un merakla beklenen yeni bölümü öncesinde fragman SHOW TV ekranlarında yayınlandı. Yeni fragmanda; Evin önüne bırakılan zarf dikkat çekiyor. İşte yeni bölüm fragmanı…

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI





ÇUKUR'UN ÖNCEKİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Selim ve Cumali'yle bir araya gelen Yamaç, onlarla büyük bir yüzleşme yaşayacak. Koçovalı kardeşler bu sırada Çağatay'ın adamlarından da kurtulmaya çalışacak. Emmi'nin yaşam mücadelesi verdiği haberi mahalleyi derinden etkilerken, Çağatay Çukur'a karşı hamlesini en beklenmedik zamanda yapacak. Çağatay'ın Çukur'a girmesiyle solukların tutulacağı bölümde Yamaç'ı büyük bir sürpriz bekleyecek.