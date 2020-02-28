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Çukur 3.sezon 23.bölüm fragmanı yayınlandı! Cumali, Çağatay’ın karşısında!
Çukur 3.sezon 23.bölüm fragmanı yayınlandı! Cumali, Çağatay’ın karşısında!
Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında; Sabrı taşan Cumali, Çağatay'ın evini basıyor. Silahların çekildiği fragmanda Cumali'nin etrafı Çağatay'ın adamları tarafından sarılıyor. İşte Çukur 90. bölüm fragmanı...
Magazin 28 Şubat 2020 - 22:50

Çukur'un merakla beklenen yeni bölümü öncesinde fragman SHOW TV ekranlarında yayınlandı. Yeni fragmanda; Evin önüne bırakılan zarf dikkat çekiyor. İşte yeni bölüm fragmanı…

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

 

ÇUKUR'UN ÖNCEKİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Selim ve Cumali'yle bir araya gelen Yamaç, onlarla büyük bir yüzleşme yaşayacak. Koçovalı kardeşler bu sırada Çağatay'ın adamlarından da kurtulmaya çalışacak. Emmi'nin yaşam mücadelesi verdiği haberi mahalleyi derinden etkilerken, Çağatay Çukur'a karşı hamlesini en beklenmedik zamanda yapacak. Çağatay'ın Çukur'a girmesiyle solukların tutulacağı bölümde Yamaç'ı büyük bir sürpriz bekleyecek.

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