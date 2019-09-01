Çukur 3. sezon çekimleri başladı! Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak?

Son iki sezonun en çok izlenen ve gündem yaratan dizilerinden biri şüphesiz ki Çukur… Diziseverler Eylül ayının başlamasıyla dizinin yeni sezonunu merak etmeye başladı. Çukur dizisi yeni sezon çekimlerinin başladığını Aras Bulut İynemli duyurdu. Çukur 3. sezonun başlangıç tarihi ise dizinin yapımcıları ve yayıncı kuruluş tarafından henüz duyurulmadı.

ÇUKUR YENİ SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Dizinin başrol oyuncularından Aras Bulut İynemli sosyal medya hesabından dizinin yeni sezon çekimlerinin başladığını duyurdu.

ÇUKUR 3. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? ÇUKUR 3. SEZON YENİ FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Çukur dizisinin Eylül ayında ekrana gelmesi bekleniyor. Ancak kanaldan ve dizinin yapımcılarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÇUKUR SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Çukur 67. Son bölümde; Akın Koçovalı'nın cezaevinden çıkması herkesin yüzünü güldürürken, Koçovalı kadınlarının Yücel tarafından kaçırılması Koçovalı erkeklerini derinden sarsıyor. İdris çocuklarına onları bulma talimatı verirken, Yamaç'ın “O Çukur’u İstanbul’da sanıyor ya, İstanbul’un Çukur’da olduğunu öğrenecek!” sözleriyle savaş başlıyor. Yamaç ve Yücel son kez yüz yüze gliyor. Yamaç yaşadığı acıların etkisiyle Yücel'e hiç beklemediği bir son hazırlıyor. Yamaç Yücel'in yanından ayrılırken, “Gittiğin yerde Baykal’a, Çeto’ya, Mahsun’a beni sor. Benim kim olduğumu çok iyi biliyorlar. Yamaç Koçovalı ben!” sözleri dikkat çekiyor. Ardından yükselen alevler Yücel'in acı haykırışları heyecanı yükseltiyor.

Selim arabası ile giderken telefonu çalar. Karşısındaki kişi hastaneden aradığını, cezaevi yakınlarında oğlu Akın Koçovalı'nın ölü bulunduğunu söyler. Selim duydukları karşısında şok geçirir. Arabasını kenara çeker ne olduğunu anlamaya çalışır. Kendinden geçmi bir halde morga gelerk, kendini tanıtır. Akın Koçoval'yı teşhise geldiğini söyler. Görevli onu morga götürü. İçeri girdiğinde masanın üzerinde ceset torbasını görür.