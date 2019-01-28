Çukur 51. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı! Çukur 50.son bölüm izle

Çukur 50. son bölümü ile ekrana geldi. Çukur dizisi 2. yeni sezonunun 17. bölümünde; Yamaç hastanede hayata tutunma mücadelesi veriyor. Karakuzular'ın ayrılmasından sonra Çukur'un çocukları arasında gerilim iyiden iyiye yükseliyor. Sultan hastanede İdris'in yanında Meliha'yı görünce eski defterler açılıyor. Yamaç'ı vuran kişinin kim olduğu gizemini korurken Selim ihtimallerin peşine düşüyor. Peki Çukur'un 50. son bölümünde başka neler yaşandı? Çukur 51. bölümden ilk sahne yayınlandı.

Çukur 50. son bölümü ile Show TV’de seyirci karşısına çıktı. Çukur 2. yeni sezon 17. bölümde; Çukur’un çocukları arasındaki kavgaya müdahale eden Vartolu Salih’in karşısına Cumali çıkıyor. İkilinin arasında soğuk rüzgarlar eserken silahlar ortaya çıkıyor. Sena, Selim’den çok önemli bir gerçeği öğreniyor. Mahsun, Çeto’yu her yerde arıyor. Yamaç gözlerini açarken onu vuran kişi ile ilgili sözleri heyecanı yükseltiyor. Çukur 51. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı. İşte Çukur son bölüm izleme linki…

ÇUKUR 51. YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE GELDİ

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 50. BÖLÜM ÖZETİ…

Çukur karışıyor. Çukur’un çocukları birbirine giriyor. Meke’den hesap sormak için geliyorlar. Bu arada Vartolu Salih, Ayşe’nin evinin kapısını çalıyor. Çeto içerdedir ve Ayşe’den ona yardım etmesini ister. Kapıyı açan Ayşe’ye Çetin’i aradığını söyler. Ayşe onu görmediğini söyleyerek Vartolu’yu gönderir.

MEKE VARTOLU’YA KAFA TUTUYOR

Vartolu Salih Medet ile birlikte Çeto’yu aramak için harekete geçtiği anda mahalledeki çocukların birbirine girdiklerini görür. Vartolu Salih silahını ateşleyerek kavgayı sonlandırır. Bundan sonra hiç kimsenin kavga etmemesini söyler ancak Meke sen kimsin diyerek Vartolu’ya kafa tutar. Vartolu bıçağını çıkararak Meke’nin boğazına dayar.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

SENA MAHSUN’UN GERÇEK KİMLİĞİNİ ÖĞRENİYOR

Selim hastanede Sena’ya apartmanının kapısında konuştuğu kişinin kim olduğunu sorar. Sena şaşırmıştır. O kişinin Fikret olduğunu söyleyince Selim onun Mahsun olduğunu açıklar. Sena şok geçirir. Selim’e onunla nasıl tanıştığını ve yaşadıklarını anlatır. Selim, Sena’dan kendisine bu kadar yüklenmemesini çünkü bu adamların onun başa çıkabileceği insanlar olmadığını anlatır. Sena’dan onun yaşadığı dairenin numarasını ister.

SELİM MAHSUN’UN PEŞİNDE

Vartolu Salih ve Medet hastaneye gelir. Emmi ve Cumali’ye Çukur’da yaşananları anlatır. Cumali’den Çukur’a gitmesini ve çocuklara abilik etmesini ister. Cumali, Kemal ve Metin’i de yanına alarak Çukur’a gider. Selim, Sena’nın yaşadığı apartmana gelir. Mahsun’un yaşadığı daireye girer. Evdeki bütün odaları kontrol eder ancak evde Mahsun’u bulamaz.