Çukur 91. yeni bölüm fragmanı yayında mı? (Çukur 90. son bölüm izle)

Çukur dizisi son bölümünde; Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı Çukur'da hakimiyeti Akın Koçovalı alırken, Baykal'ın kızı Efsun'un Çukur'a adım atması kartların yeniden dağıtılmasına neden oluyor. Son bölümdeki heyecanın ardından izleyiciler Çukur yeni bölüm fragmanını bekliyor.
ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Çukur dizisi 91. yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı. Yayımlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE
ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE
ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ
Sabrı taşan Cumali'nin Çağatay'a giden yolda gözünü kararttığı tanıtımda çekilen silahlar gerilim dolu anlara sahne olurken Yamaç, ağabeylerinin bir şey sakladığından şüpheleniyor.
Evin önüne bırakılan zarf dikkat çekerken, silahların ortasında kalan Cumali'nin karşısına çıkan Çağatay'ın neler yapacağı merakla bekleniyor.