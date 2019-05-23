Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Çukur dizisinde izlediğimiz İlayda Alişan, ölen karakteri için helva kavurdu
Çukur dizisinde izlediğimiz İlayda Alişan, ölen karakteri için helva kavurdu
Kadrosunda yer aldı Çukur dizisine geçtiğimiz haftalarda ölerek veda eden genç oyuncu İlayda Alişan, YouTube kanalı ‘Daha Neler’e konuk oldu ve Mustafa Kılıç’ın sorularını cevapladı.
Magazin 23 Mayıs 2019 - 08:37

Programda, dizide canlandırdığı Akşın karakteri için helva kavuran İlayda Alişan karakterinin ölümü hakkında “Senaristimiz Gökhan Horzum güzel öldürüyor. Baya yaratıcı. Ben Akşın en sonunda dayanamaz ve intihar eder diyordum. Zaten Gökhan Abi bize bir keresinde hepiniz için değişik ölümler düşünüyorum demişti” açıklamasını yaptı. Yeni bir projesi olduğunu da söyleyen İlayda Alişan üniversitede moda bölümü okuduğunu ve ara verdiği eğitimini tamamlamak istediğini de sözlerine ekledi.

Etiketler