Çukur dizisinde izlediğimiz İlayda Alişan, ölen karakteri için helva kavurdu

Programda, dizide canlandırdığı Akşın karakteri için helva kavuran İlayda Alişan karakterinin ölümü hakkında “Senaristimiz Gökhan Horzum güzel öldürüyor. Baya yaratıcı. Ben Akşın en sonunda dayanamaz ve intihar eder diyordum. Zaten Gökhan Abi bize bir keresinde hepiniz için değişik ölümler düşünüyorum demişti” açıklamasını yaptı. Yeni bir projesi olduğunu da söyleyen İlayda Alişan üniversitede moda bölümü okuduğunu ve ara verdiği eğitimini tamamlamak istediğini de sözlerine ekledi.