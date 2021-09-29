Daniel Craig’den yıllar sonra gelen itiraf

Son filmi No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok) ile James Bond karakterine veda etmeye hazırlanan Daniel Craig, katıldığı televizyon programında yıllar öncesine ait bir itirafta bulundu.

Sozcu.com.tr

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Daniel Craig, vizyona girmesine günler kalan son Bond filminin tanıtımı için Birleşik Krallık’ta yayınlanan ve BAFTA gibi pek çok ödüle sahip olan Graham Norton Show’a katıldı. Craig’e önceki filmler hatırlatılınca oyuncudan beklenmedik bir itiraf geldi. Son Bond olarak parlayan yıldız, Spectre filminde birlikte rol aldığı Dave Bautista’yı yanlışlıkla yumruklayıp oyuncunun burnun kırılmasına neden olduğunu anlattı.

Dövüz sahneleriyle öne çıkan filmde Bond’u canlandıran Craig, Bautista’nın canlandırdığı suikastçısı Hinx ile karşı karşıya gelir. İki oyuncu da kavgayı çekerken birbirlerini yaralamayı başarır. Craig, Bautista’nın burnunu kırdığı için güreşçinin setten ayrılırken misilleme yapacağını düşünerek korkar.

Craig, “Bir yumruk attım ve burnuna vurdum. Çatlama sesini duydum ve ‘Aman Tanrım hayır’ diyerek kaçtım. Peşimden geleceğini düşündüm.” Craig, Bautista’nın burnunu yerine koyduğunu ve çekime devam ettiklerini söyleyerek devam ediyor: “O benden çok daha sert.”

Craig Bautista’nın kendisine karşılık vereceğini düşünse de sonraki çekimlerde Bautista, Craig’i duvara fırlatırken ona karşı hep nazik olmaya çalışmış. Bunun üzerine Craig, Bautista’ya atışında daha yoğun olması için meydan okuduğunu anlatıyor:

“Sonunda duvara çarptım ama dizim şurada bir yerdeydi.” Craig aldığı bu son darbeden sonra dizinden ciddi bir şekilde yaralanmış.

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