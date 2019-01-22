David Beckham ve Victoria Beckham boşanma iddialarına cevap verdi

Yaklaşık 19 yıldır evli olan ve 4 çocukları bulunan Victoria Beckham ve David Beckham’ın, bir süredir boşanacakları konuşuluyor. Ne var ki zaten uzun yıllardır David Beckham’ın ünlü tasarımcıyı aldattığı da konuşulan konular arasında.

Aldatma ve boşanma haberleri giderek artınca, Victoria Beckham The Guardian’ın hafta sonu ekine konuştu. “Yapılan asılsız haberler çok sinir bozucu olabiliyor bazen ama ilgilenmemeyi, duymamayı öğrendim. İnsanlar özel hayatımı merak ediyor. Bu merak bazen lehime bazen de aleyhime işliyor. Yine de motivasyonumu düşürmesine müsaade etmiyorum!” diyen tasarımcı, çıkan habelerle PR ekibinin ilgilendiğini söyledi. Çıkan tüm haberlerle PR ekibim ilgileniyor” diyor.

