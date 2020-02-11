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Defne Samyeli Cem Yılmaz’ı silemedi
Defne Samyeli Cem Yılmaz’ı silemedi
Yunanistan'ın başkenti Atina'da tatil yapan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çifti, ayrı ayrı uçaklarla Türkiye'ye döndü. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşkla birlikte gözler Defne Samyeli'ye çevrildi. "Gerekli görürsem sonra bu konuyla ilgili konuşuruz" diyen Samyeli'nin Cem Yılmaz ile birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaması dikkat çekti.
Magazin 11 Şubat 2020 - 09:50

Bir süredir Atina’da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, Türkiye’ye geri döndü. Ünlü çift ayrı uçaklarla ülkeye dönüş yaparken, Serenay Sarıkaya magazin gündemine bomba gibi düşen aşkla ilgili “Her şey gördüğünüz gibi” itirafında bulundu.

DEFNE SAMYELİ ESKİ AŞKI CEM YILMAZ’I SİLEMEDİ

Cem Yılmaz’ın eski aşkı Defne Samyeli’nin ise sosyal medya hesabından Yılmaz ile birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaması dikkat çekti. Samyeli’nin, geçtiğimiz yaz Bodrum’da tekne turunda Cem Yılmaz ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya sayfasından kaldırmaması dikkatlerden kaçmadı.

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