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Defne Samyeli’den zafer işareti
Defne Samyeli’den zafer işareti
Şimdilerde kariyerini şarkıcı olarak sürdüren Defne Samyeli, paylaştığı sosyal medya fotoğrafı ile üstü kapalı bir mesaj verdi.
Magazin 22 Ağustos 2019 - 14:11

Geçtiğimiz günlerde yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu Cem Yılmaz’dan ayrıldığı yönünde haberlerle gündeme gelen Defne Samyeli sonrasında sevgilisi Yılmaz ile birlikte çekilmiş bir videosunu hesabından paylaşmış ve bu iddiaları yalanlamıştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaz boyunca bol bol bikinili fotoğraf paylaşan Defne Samyeli bu defa son günlerin popüler deniz oyuncaklarından seabob’a (denizaltı jet-ski) binmeden önce çekilmiş bir kareyi paylaştı.

ZAFER İŞARETİ

Defne Samyeli yüzünün tamamını kapatan bir maske ile suya girmeden önce verdiği pozda zafer işareti yaptı. Bu işaret hakkında çıkan haberlerin kendisini etkilemediği yönünde bir işaret olarak da yorumlandı.

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