Demet Akalın: “Boşanma sürecinde hiç ağlamadım”

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Okan Kurt’tan geçen ay boşanan Demet Akalın, bir magazin programına telefonla bağlanarak içini döktü: Akalın: “Ben adamdan boşandım ne kefil olması. Benim için asla geriye dönüş yok. O sayfa kapandı. Bana onunla alakalı bir şey sormayın artık. Yalnızlık diye bir şey yok gerçekten çok yoğunum. Boşanma sürecinde hiç ağlamadım. İnsanların içinde ağlayacak halim yok. Zor bir süreç ama atlatacağım. Hira bir günde olgunlaştı. Psikolojisi gayet iyi. Hira bu durumdan etkilenmiyor. Okan, beni artık hiç ilgilendirmiyor. Herkesin kendi hayatı. Hira’nın Okan’a ‘Baba beni bırakıp niye gidiyorsun’ dediği konuşuluyor. Öyle bir şey yok. Aksine Hira, babası Okan’a ‘Baba sen git’ diyor” şeklinde konuştu.

FATİH ÜREK “DEMET, OKAN’A EVDE EŞYA GİDERSE SENİ BOŞARIM’ DEMİŞTİ”

6 buçuk yıllık evliliğini bitiren Okan Kurt ve Demet Akalın hakkında samimi açıklamalarda bulunan Ürek şöyle konuştu: “Demet evliliğine ve çocuğuna çok bağlı kaldı. Ama Demet’e çok yanlış şeyler oldu ve olabileceklerle ilgili Demet’e haber verilmedi. Demet’in sabrettiğini biliyorum. Çocuğunun üzülmesine asla dayanamaz. Ve Okan’a benim evimden eşya giderse seni boşarım demişti ve öyle de oldu.

“DEMET KOCASININ SÖZÜNDEN HİÇ ÇIKMADI”

İcranın geldiği gün Hira’nın ağlaması Demet için her şeyi bitirdi. İlerde bir araya geleceklerini düşünmüyorum. Demet için evliliğinde lüks kebapçıda oturmaktı ve kocasının sözünden çıkmadı bu yüzden de yaşananlardan dolayı haksızlığa uğradığını düşündü”