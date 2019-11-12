Demet Akalın’dan Burcu Esmersoy’a: Hadi anam hadi!

Yaşanan bu takibi bırakma hareketi sonrasında sinirlenen Demet Akalın, Esmersoy’a mesaj attı ve tepkisini gösterdi. Ancak bu mesajlar Burcu Esmersoy tarafından paylaşılınca konu çok daha farklı bir yöne gitti. “Gel Konuşalım” programının haberine göre Burcu Esmersoy’un kendisini takipten çıkardığını fark eden Demet Akalın, Esmersoy’a mesaj göndererek “Takipten çıkmışsın, ben de çıkayım bacım. Haberciler arıyor” mesajını gönderdi. Esmersoy’dan ise Akalın’a “Bir şey deniyoruz hesap düzeninde. Manasız işler peşindeler yani saçma sapan” yanıtı geldi. Esmersoy’un yanıtından tatmin olmayan Demet Akalın ise tepki göstererek “Aman bir daha takip etme de saçma sapan deneylere alet etme beni!!!” karşılığı verdi.

AKALIN’DAN VİDEOLU YANIT

Burcu Esmersoy’un verdiği cevap karşısında şaşkına dönen Akalın, konuyla ilgili bir video çekerek herkesin şöhretini kullanmak istediğini söylerken, insanların haber olmak için kendisine saldırdıklarını söyledi. İşte Demet Akalın’ın o videosu: