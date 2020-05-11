Demet Akbağ: Gürdal’ın fotoğrafını öperek sahneye çıkarım

Corona virüsü salgını nedeniyle evinden çıkmayan Akbağ, karantina sürecini anlattı: “Bu dönem benim kuşağımın teknoloji ile sınavı. Evde olmayı seven insanlardanım. Vakitsizlikten okuyamadığımız kitaplar, izleyemediğimiz filmler birikmişti. Bunlarla vakit geçirmek başta hoştu ama zamanla kapının çalmaması tramvatik bir hal yaratmaya başladı.” şeklinde konuştu.

“FOTOĞRAFINI ÖPERİM”

Büyükak'ın “Sahneye çıkmadan önce bir uğurunuz var mı?” sorusu, usta oyuncuyu duygulandırdı. Akbağ, gözleri dolarak uğurunu şöyle anlattı: “2000 yılı sonrası Otogargara'dan sonra gelişti. Gürdal Tosun vefat ettikten sonra onun fotoğrafını öpmek uğurum oldu ve bir daha hiç unutmadım. Gürdal'ın fotoğrafı kulisimde dururdu. Çünkü Otogargara'yı oynarken tek uğurum, ikimiz sahne ağzında beklerken birbirimizin eline vurmaktı.”