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Demet Evgar acı haberi Instagram’dan duyurdu!
Demet Evgar acı haberi Instagram’dan duyurdu!
Başarılı oyuncu Demet Evgar, resmi Instagram hesabından babaannesi Sabahat Evgar'ın vefat ettiğini duyurdu. 
Magazin 31 Ağustos 2020 - 00:19

Ünlü oyuncu Demet Evgar, akşam saatlerinde resmi Instagram hesabından babaannesi Sabahat Evgar’ın vefat ettiği haberini verdi. Demet Evgar yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

Sabahat …Anlamı “güzellik” …Bilenler bilir nese içinde, sonsuz bir sevgiyle yaşadı ve etrafındaki herkesle bu sevgiyi paylaştı. Koynunda masallariyla büyüdüğümüz baba-annemiz,annemiz,anne-annemiz, yol arkadaşımız, dostumuz Sabahat Evgar’ı öğle namazında Manisa Hatuniye camii den bu dünyadaki son yolculuğuna ugurlayacağız…Sevgilim… Yolun açık olsun, kuşlar gibi gittin, aniden, tam da istediğin gibi ???? Atatürk kızı 30 Ağustos ‘ta…

Son güncelleme: 00:38 - 31.08.2020
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