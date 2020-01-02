Demet Evgar: Tüm bereketine açıyorum kendimi

Oyuncu Demet Evgar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2020 yılına nasıl girdiğini gösterdi.

Geride bıraktığımız yıla Avlu dizisindeki performansı ile damga vuran oyuncu Demet Evgar, bu proje üzerinden ödül de almıştı. Sempatik tavırları ve aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı ile kendisinden söz ettirdiği bir yılı geride bırakan Evgar, yeni yıla dair şu satırları paylaştı:

“2019 ‘a şükrederek başladım 2020 ye… Etrafımı saran sevgili dolu, güven dolu tüm varlıklara, dostlara, aşklara, muhabbete, işime, gücüme binlerce kere şükürler olsun. Hoşgeldin 2020. Tüm bereketine açıyorum kendimi”