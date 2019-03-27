Demet Şener uzun süredir gizlediği yeni aşkını itiraf etti

Geçtiğimiz haftalarda eski basketbolcu İbrahim Kutluay'dan 3 milyon lira tazminat alıp boşanan Demet Şener, bir magazin programına telefonla bağlanarak yeni aşkını itiraf etti.

Eski manken ve model Demet Şener, geçtiğimiz haftalarda yıllardır süren boşanma davasını sonuçlandırmıştı. Eski basketbolcu İbrahim Kutluay’dan 3 milyon lira tazminat alarak boşanmıştı. Şener’in magazin kulislerinde uzun süredir biriyle aşk yaşadığı konuşulan iddialar arasındaydı. O iddialar doğru çıktı.

“ÇOK YENİ ÇOK AŞIĞIM”

Canlı yayına telefonla bağlanan Demet Şener, görüntülendiği kişinin sevgilisi olduğunu doğruladı. Şener, ısrarlar üzerine yeni aşkının isminin Cenk Küpeli olduğunu belirtti. Şener, “Çok yeni, çok aşığım, biz hiç kimseden kaçmıyoruz” ifadelerini kullandı.