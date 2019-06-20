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Demet Şener ve Cenk Küpeli yarın evleniyor!
Demet Şener ve Cenk Küpeli yarın evleniyor!
Eski manken Demet Şener yaklaşık 11 yıldır birlikte olduğu İbrahim Kutluay ile geride bıraktığımız mart ayında evliliğini sonlandırmıştı.
Magazin 20 Haziran 2019 - 09:58

Resmi ayrılıktan sadece 15 gün sonra Cenk Küpeli ile ilişki yaşadığı ortaya çıkan ve sosyal medya hesabından mutluluk pozları paylaşan ikili evlilik kararı aldı. 2. Safya programı magazin gündemine bomba gibi düşen bu evlilik iddiası sonrası ulaştığı Demet Şener, yarın Ortaköy’de bulunan bir otelde evleneceğini söylerken program sunucularının kendisine yönelttiği sorulara da yanıt verdi.

“AŞK EVLİLİĞİ YAPACAĞIZ”

Nikah töreninde ailesinin kendisiyle birlikte olacağını ve gerek ağabeyleriyle ve gerekse diğer aile büyükleriyle bir sorunu olmadığını söyleyen Şener, çocuklarının da bu mutlu gününde kendisiyle birlikte olacaklarını söyledi. Bu evliliğin eski eşi İbrahim Kutluay’a bir inat uğruna yapılmadığını söyleyen Şener evlilik sözleşmesi yapmadıklarını ve Cenk Küpeli ile bir aşk evliliği yapacaklarının altını çizdi.

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Son güncelleme: 10:06 - 20.06.2019
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