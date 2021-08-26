Deniz Akkaya cezaevinden çıktı, FETÖ iddiasında bulundu

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını ihlal edince 3 gün zorlama hapse çarptırılan eski manken Deniz Akkaya, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan bugün çıktı. Akkaya, "Dananın kuyruğu kopacak arkadaşlar, bu hikayede FETÖ ile ilişkileri olan herkesi şikayet edeceğim" dedi.

Sozcu.com.tr

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Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci’nin aldırdığı tedbir kararını ihlal edince 3 gün zorlama hapsi cezasına çarptırılan eski manken Deniz Akkaya, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan bugün çıktı.

Deniz Akkaya çıkışta yaptığı açıklamada, “Buradan böyle dram hikayesi çıkarılacak bir durum yok. Topu topu 3 gün kaldım. Bu 3 gün bana hayatımda yaşayamacağım bir deneyim ve gözlem fırsatı verdi. 3 gün bol bol kitap okudum. Doğan Cüceloğlu’nun kitaplarını okudum” dedi.

“OKAN DİYECEĞİM”

Akkaya, “Takma ismiyle Selin Ciğerci, gerçek ismi Okan olan bir şahıs pedofili suçuyla özellikle yargılanmak üzere mahkemesi başlayacak kişi ki bunlar hep takma isimler kullanıyor. Ben bu kişiye konuşurken Okan diyeceğim gerçek ismi Okan çünkü. Pazartesi itibarıyla bu kişinin Tarlabaşı’ndan Londra’ya uzanan ‘Cinderella’ hikayesinde, FETÖ ile ilişkileri olan herkesi şikayet ettikten sonra, naylon fatura işleri de var bunların, hepsini tek tek şikayet edeceğim” diye konuştu.

“PAŞALAR GİBİ YATTIK ÇIKTIK”

“Gayet paşalar gibi yattık çıktık” diyen Akkaya, “Dananın kuyruğu kopacak arkadaşlar. Zaten savcılıkta da bu FETÖ ilişkileri ile ilgili biz randevularımızı almıştık. Bunları konuşmamam için zaten tedbir aldırmış” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Cinsiyet değiştirdikten sonra futbolcu Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak istediğini dile getirmişti. Bunun üzerine Deniz Akkaya, sunuculuğunu yaptığı programda Ciğerci’nin eltisi olarak tanıttığı bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını iddia etmişti.

“Selin Ciğerci taşıyıcı anneyi evinde tutuyor” iddiaları üzerine canlı yayına bağlanan Selin Ciğerci, ateş püskürdü. Deniz Akkaya’nın iddialarını yalanlayan Ciğerci, söz konusu kişinin taşıyıcı anne olmadığını, eltisi olduğunu, gerekli fotoğrafları göndereceğini söyledi.

Deniz Akkaya’nın “Senin çocuğun olamaz bu şekilde” sözleri üzerine çileden çıkan Selin Ciğerci, “Sana ne! Sen kendini Müge Anlı mı? zannediyorsun” diyerek tepkisini dile getirmişti.

Akkaya hakkında tedbir kararı aldıran Ciğerci, eski mankenin açıklamalarına devam etmesi sonucu mahkemeye başvurdu. Mahkeme Deniz Akkaya’nın üç gün hapis yatmasına hükmetti. (DHA)



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