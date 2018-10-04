Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Deniz Akkaya menajerini tehdit etti iddiası
Deniz Akkaya menajerini tehdit etti iddiası
Deniz Akkaya'nın eski menajeri Merih Yılmaz'ı tehdit ederek aracını zorla aldığı iddia edildi.
Tugay SADAY
Magazin 4 Ekim 2018 - 21:19

İddialara göre, Deniz Akkaya dün kendisine 200 bin lira borcu olduğu öne sürülen eski menajeri Merih Yılmaz’ı avukatının Beyoğlu'ndaki ofisine çağırdı.

İLGİLİ HABERDeniz Akkaya yanlış anlayınca...

Borcu olan 200 bin lirayı isteyen Akkaya ile Melih Yılmaz arasında tartışma yaşandı. Bu esnada ofise gelen iki kişi, Yılmaz’ı tehdit ederek aracını kendilerilerine devretmesi istedi. Korkuya kapılan Yılmaz aracı noter üzerinden devretti.

İLGİLİ HABERDeniz Akkaya'dan Ebru Gündeş isyanı

Ofisten ayrılan Merih Yılmaz polis merkezine giderek Deniz Akkaya ve yanındaki 2 kişiden şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Akkaya ve yanındaki 2 kişinin  ifadesinin alınabileceği öne sürüldü.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Etiketler