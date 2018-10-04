Deniz Akkaya menajerini tehdit etti iddiası

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İddialara göre, Deniz Akkaya dün kendisine 200 bin lira borcu olduğu öne sürülen eski menajeri Merih Yılmaz’ı avukatının Beyoğlu'ndaki ofisine çağırdı.

Borcu olan 200 bin lirayı isteyen Akkaya ile Melih Yılmaz arasında tartışma yaşandı. Bu esnada ofise gelen iki kişi, Yılmaz’ı tehdit ederek aracını kendilerilerine devretmesi istedi. Korkuya kapılan Yılmaz aracı noter üzerinden devretti.

Ofisten ayrılan Merih Yılmaz polis merkezine giderek Deniz Akkaya ve yanındaki 2 kişiden şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Akkaya ve yanındaki 2 kişinin ifadesinin alınabileceği öne sürüldü.