Deniz Bulutsuz’a da dava açıldı

Oyuncu Ozan Güven’in kendisini darp ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu eski sevgilisi Deniz Bulutsuz hakkında, “basit yaralama” suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Oyuncu Ozan Güven hakkında sevgilisi sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle “Hakaret”, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” ve “Silahla kasten yaralamak” suçlarından 13,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Aynı olayda Deniz Bulutsuz'un da kendisini darp ettiğini iddia eden Güven, Bulutsuz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Güven’in şikâyeti sonrası Bulutsuz hakkında soruşturma başlatılmış ve suç uzlaşma kapsamında olması nedeniyle Uzlaşma Bürosu’na gönderilmişti.

Tarafların uzlaşamaması üzerine savcılık Deniz Bulutsuz hakkında “basit yaralama” suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

DOSYALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ TALEP EDİLDİ

Savcı, Ozan Güven'in şüpheli olarak yargılandığı dava dosyası ile Bulutsuz hakkında açılan dava dosyasının birleştirilmesini talep etti.

Bu davanın ilk duruşması, 21 Ocak 2021'de yapılacak.