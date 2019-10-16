Deniz Çakır: Bırak deli desinler,zaten diyorlar

Oyuncu Deniz Çakır, instagram hesabından yaptığı paylaşımlarına zaman zaman kendisine ait dizeler ekliyor.

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide izlediğimiz Deniz Çakır, sosyal medya hesabını etkin olarak kullanan isimlerden… Takipçileriyle instagram hesabı üzerinden çekici fotoğraflarını paylaşan Çakır, aynı zamanda bu karelerin altına yazdığı kendisine ait dizelerle paylaşımını renklendiriyor. Çakır son olarak ‘gülümsemek’ üzerinde yazdıklarıyla dikkat çekti. İşte Deniz Çakır’ın kendisine ait o kelimeleri:

“Dünyada etkisi en güçlü eylem “gülümsemek”… kendi kendine gül.. bırak deli desinler…zaten diyorlar… Onlar “demeyi” seviyor… boşver… sen “yapmayı” sevenlerden ol… hayat kısa.. hayat şu an… Deniz…”