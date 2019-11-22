Deniz Çakır: Ürdün’de tereyağı reklamında oynayacak kadar kafayı yemedim

Yaprak Dökümü adlı diziyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen oyuncu Deniz Çakır, son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide boy göstermişti. Çakır, Youtube'da yayınlanan bir programa katıldı ve burada magazin gündeminde tartışma yaratacak ifadeler kullandı.

Ünlü oyuncu Deniz Çakır, Youtube'da Zeynep Ocak'ın sunuculuğunu üstlendiği Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler isimli programın konuğu oldu. Program formatı gereği kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Çakır gündelik hayatı içerisinde her yerde rahatlıkla gezebildiğini söyledi. Güzel oyuncu ayrıca Yaprak Dökümü zamanında yurt dışı için özel bir anlaşma yapmadığından bu dizinin satışının kendisine maddi anlamda bir faydası olmadığını söyledi.

Program sunucusunun Orta Doğu’dan reklam teklifi gelip gelmediğini sorması ve ‘Mesela Ürdün’de bir tereyağ reklamı’ şeklinde bir benzetme yapması üzerine Çakır, reklam teklifleri geldiğini ancak düşünmediğini söylerken çok tartışılacak şu ifadeleri kullandı: “Reklam geldi tabii Arap ülkelerinden.. Benim de böyle o kadar da paraya o kadar da muhtaç değilim. Ürdün'de tereyağ oynayacak kadar yemedim kafayı, çok şükür yatağımda rahat uyuyorum”

Deniz Çakır, bu sözleriyle Orta Doğu'da birçok reklam projesine katılan ünlü isimlere de gönderme yapmış oldu. İşte Çakır’ın farkında olmadan ağır gönderme yaptığı o isimler:

Burak Özçivit: Yakışıklı oyuncu tüm dünyada yatırım yapan bir inşaat firmasının sadece Orta Doğu’da yayınlanacak film için 5 milyon TL almıştı. Özçivit’in adı daha sonra Orta Doğu’da faaliyet gösteren bir banka ile anıldı. Yakışıklı oyuncunun bu reklam filminden 1,5 milyon dolar alacağı yazılıp çizildi. Özçivit ayrıca Kuveyt’te katıldığı bir davette 80 Arap kadınla yemek yemiş ve uzun süre konuşulmuştu.

Tuba Büyüküstün ve Kıvanç Tatlıtuğ: İki isim de Arap ülkelerinde gösterilen dizileri sayesinde çok popüler oyuncular oldular. Aynı dizide rol almasalar bile Araplar kendilerini bir reklam filminde buluşturdu. Arap MBC kanalı ikiliyi bir araya getirerek reklam filmi çekti. Bir parfümün reklamının yapıldığı ve Arap ülkelerinde yoğun ilgi gören filmde, Tuba'nın ismi ‘Lemis', Kıvanç'ın ismi ise ‘Muhammed' oldu.